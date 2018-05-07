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Через российско-абхазскую границу пытались провезти боевые патроны к американской винтовке
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Через российско-абхазскую границу пытались провезти боевые патроны к американской винтовке 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. По факту обнаружения боевых патронов проводится проверка. Материалы переданы в УВД по г. Сочи. Здесь будет принят процессуальное решение. Содеянное можно квалифицировать по ч. 1 ст. 222 УК РФ.
Во время досмотра на российско-абхазской границе в кроссовере Porsche Caeynne пограничники обнаружили 30 боеприпасов калибра 5,56.
Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, патроны были снаряжены в магазин к американской винтовке М-16. Такое оружие стоит на вооружении во всех силовых структурах США и стран НАТО.
На иномарке были установлены регистрационные номерные знаки сопредельной республики.
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