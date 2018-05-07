Через российско-абхазскую границу пытались провезти боевые патроны к американской винтовке

Краснодар . 7 мая — Новая Кубань. По факту обнаружения боевых патронов проводится проверка. Материалы переданы в УВД по г. Сочи . Здесь будет принят процессуальное решение. Содеянное можно квалифицировать по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Во время досмотра на российско-абхазской границе в кроссовере Porsche Caeynne пограничники обнаружили 30 боеприпасов калибра 5,56.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю , патроны были снаряжены в магазин к американской винтовке М-16. Такое оружие стоит на вооружении во всех силовых структурах США и стран НАТО

На иномарке были установлены регистрационные номерные знаки сопредельной республики.