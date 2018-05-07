Самое необычное оружие Второй мировой войны

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Вторая мировая война оказала огромное влияние практически на все сферы человеческой жизни, она затронула множество жизней и во многом стала переломным моментов в истории. Во время войны разрабатывалось и применялось на практике оружие, которое в тот период считалось самым передовым. Некоторые виды оружие получили широкую известность, некоторые же остались в тени. Ниже мы расскажем о самых необычных видах оружия времен Второй мировой войны. Миномет-лопата

Опыт советско-финской войны 1939-1940 годов заставил обратить внимание на необходимость увеличения в войсках количества минометов. Неудивительно, что появилась идея дополнить батальонные и ротные минометы сверхштатным малокалиберным, переносимым и используемым отдельным бойцом. На фоне широкого использования таких средств, как осколочные ружейные гранаты, выстреливаемые по навесной траектории, идея миномета калибром всего 37 мм не казалась странной. Видимо, чтобы не слишком нагружать бойца сверхштатным орудием, он был совмещен с малой саперной (пехотной) лопатой. Такое оружие появилось уже в конце 1939 года, было опробовано в ходе боевых действий, и, в отличие от других типов минометов, энтузиазма в войсках не вызвало, тем более что осколочное действие 37-мм мины в условиях глубокого снежного покрова было ничтожным. В походном положении боец переносил миномет-лопату в поясном чехле, как малую саперную лопату, мины с вышибными зарядами — в особом патронташе с плечевыми ремнями, который обертывали вокруг туловища. В гнезда брезентового патронташа вставлялись 15 железных футляров для мин. Тем не менее, вскоре после начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года 37-мм миномет пошел в серийное производство для срочного вооружения им РККА. Гусеничные мины «Голиаф»

Дистанционно управляемые носители «Голиаф» впервые были использованы немцами в 1942 году для доставки 66-килограммовых бомб к целям, которые включали в себя танки, плотные скопления пехоты, мосты, и здания. Эти тягачи имели проводное управление и взрывались при столкновении с целью. Было произведено более 4600 этих устройств, включая более крупную версию для транспортировки 88-килограммовых бомб. Но, к сожалению немцев, они были медленными, тяжёлыми в управлении, а их полезная нагрузка была слишком мала. Однако сама идея явно опередила своё время, и по сути была предшественницей современных роботов — просто технологии того времени оказались недостаточно продвинуты. Карликовые субмарины Х-класса

Бывшие изначально итальянской инновацией, эти крошечные британские субмарины на четыре человека имели радиус действия в 1900 километров, могли погружаться на 100 метров, и передвигаться со скоростью 6 узлов. Каждая мини-субмарина имела водоизмещение 30 тонн. У неё был всего один люк, что оказалось большой головной болью во время аварийных ситуаций. Мини-субмарины запускались с борта обычной подводной лодки, и их задачей было закрепить две 1400-килограммовые мины под вражеским кораблём. Ампуломет

Одним из достаточно необычных средств борьбы с немецкими танками и огневыми точками противника стал ампуломет. Оружие состояло из ствола с патронником, лафета и прицельного приспособления. Общая масса оружия достигала 28 килограмм. Обслуживался ампуломет тремя солдатами — наводчиком, заряжающим и подносчиком. Ампула, начиненная горючей смесью выбрасывалась на расстояние до 250 метров. Применение ампулометов отмечено, в основном, при обороне Ленинграда. Но уже к середине 1942 года производство ампулометов было свернуто в силу небезопасности обращения с оружием и и постепенным ростом количества других средств борьбы — противотанковых ружей и артиллерии. "БраМит"

Один из первых серийных глушителей в Советском союзе получил свою аббревиатуру по имени его создателей — братьев Митиных. «БраМит» мог применяться на револьвере образца 1895 года, превращая «наган» в почти бесшумное оружие. Патрон с уменьшенным зарядом пороха позволял использовать трехлинейку в качестве бесшумного оружия с оптическим прицелом. И если в стрелковых частях Красной Армии применение «БраМита» большого распространения не получило, то в партизанских и разведывательно-диверсионных отрядах глушитель нашел широкое применение. Железнодорожные пушки Дора и Густав

Среди больших пушек эти две пушки калибром 80 сантиметром были абсолютными лидерами. И по факту это самые большие пушки, которые когда-либо существовали в мире. Каждую из них надо было перевозить по частям, собирать и устанавливать на заранее подготовленное место — и вся эта процедура требовала участия 4000 человек. Нацисты отрядили целый зенитный полк для их защиты, а также специальные войсковые соединения для охраны от партизанских атак. Из двух этих пушек только Густав побывал в реальных боях. Он сделал 42 выстрела в ходе осады Севастополя в 1942 году — и пробивной силы его гигантских снарядов весом по 4.800 килограммов каждый оказалось достаточно, чтобы разрушить склад боеприпасов, укрытых под 30-метровой толщей скалы. Субмарина-авианосец

В 1943 году Япония приступила к разработке субмарины I-400, которая должна была стать самой большой подлодкой Второй мировой. Всего было построено три субмарины из запланированных 18-ти. Первая спустилась на воду 30 декабря 1944 года, следом за ней вторая, третья очень долго достраивались, но так и не вышла в плавание. Вооружение подлодки состояло из 20 торпед, осадного 140-миллиметрового палубного оружия, трех установок 25-миллиметровых пулеметов, одного зенитного орудия и трех самолетов «Аичи М6А1 Шейран». Длина подлодки достигала 122 метров, водоизмещение составляло 3530 тонн, а состав команды насчитывал 144 человека. Две субмарины I-400 и I-401 решили использовать в августе 1945 года при проведении операции «Хикари» по уничтожению американских авианосцев возле атолла Улити. Однако к моменту начала операции Япония объявила о капитуляции и подлодки бесславно сдались американским войскам. Шерман-Краб

В Великобритании изучили опыт американцев по созданию цепных минных тралов Scorpion и создали свой цепной минный трал, получивший обозначение Краб. Такие тралы устанавливали в основном на танки Шерман, а сам минный трал получил обозначение Шерман-Краб. На барабане, приводившимся во вращение с помощью привода от двигателя танка, закреплялись 43 металлические цепи. По краям барабана установили острые диски, которые, вращаясь, разрезали заграждения из колючей проволоки. Специальный защитный экран предохранял переднюю часть танка от клубов пыли или комьев грязи. Позднее устанавливалось специальное устройство, позволявшее автоматически поддерживать высоту трала над поверхностью земли в зависимости от неровностей грунта. Цепной минный трал Шерман-Краб поступил на вооружение британской 79-й бронетанковой дивизии, а затем несколько машин были переданы американским войскам, которые применили их в операциях на северо-западе Европы. Минный трал Краб оказался весьма эффективным. Кроме того, он мог устанавливаться на обычные боевые танки, которые при необходимости могли вести огонь из штатного вооружения. AVRE Bobbin

Это — инженерная машина на базе тяжелого британского пехотного танка Mk.IV Churchil, оборудованный бобиной с настильными гатями в передней части корпуса. Гать разматывалась с бобины и танк своей массой утрамбовывал ее, готовя пригодный для движения путь по сыпучему грунту. В День «Д» оно вылезало на берег и прокладывало сквозь колючую проволоку и прочую противопехотную гадость ровненькую скатерть-дорожку, по которой даже можно было катать джипы. Радиоуправляемая планирующая бомба Henschel HS 293 Радиоуправляемая планирующая бомба была самым эффективным управляемым оружием той войны — с её помощью было уничтожено множество крейсеров и торговых кораблей. После того как её сбрасывали с немецкого самолёта-носителя, её двигатель включался примерно на 10 секунд, и затем она скользила в воздухе остаток пути до своей цели. В её хвосте даже была смонтирована небольшая подсветка, чтобы наводчик мог с лёгкостью её видеть, неважно, происходило ли это днём или ночью. Впервые она была применена в августе 1943 года, и с её помощью был потоплен британский корвет «HMS Egret». К концу войны Союзники разобрались, как внедряться в её управляющие частоты, что резко снизило её эффективность.