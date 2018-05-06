У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку

У берегов Севастополя нашли погибшую в 1909 году русскую подлодку «Камбала»

Подлодка затонула 29 мая 1909 года в результате трагического инцидента во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки лодка у входа в Южную бухту Севастополя столкнулась с русским линейным кораблем "Ростислав". В результате катастрофы лодка была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 метров, рассказал участник экспедиции Виктор Лебединский. Погибли три офицера и 17 матросов.

"Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины "Камбала". Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место — на траверсе бухты Круглая. Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов", — рассказал Лебединский.

По словам ученого, это была первая крупная катастрофа в истории подводного флота России , общество было потрясено событием. "Камбала" была одной трех крупных подлодок, построенных для России в Германии, ее габариты — 40 на три метра.

Летом 1909 года носовая часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников была поднята на поверхность, 12 моряков были захоронены на военном кладбище Севастополя. На могиле был сооружен памятник с использованием боевой рубки "Камбалы", сообщил Лебединский.