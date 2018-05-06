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Украине запретили использовать «Джавелины»
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Украине запретили использовать «Джавелины» 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе, заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.
«Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — передает его слова УНИАН.
≥≥ «Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы
Он добавил, что это ограничение могут отменить в любой момент — на этот случай Тука постоянно «держит связь с военнослужащими».
Тука отметил, что бронетехника противника часто «выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность». Разрешенными минометами 80 калибра их поразить невозможно, а ПТРК Javelin бы справились.
1 мая бывший сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, «Джавелины» не поменяют ситуацию в Донбассе.
30 апреля в Госдепе США сообщили, что Украина получила «Джавелины», которые Киев назвал «долгожданным оружием».
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