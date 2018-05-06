Турция «пригрозила» США из-за С-400 

РИА Новости: последние новости

"Справедливые оценки". Эксперт о пугающем НАТО российском истребителе

СМИ: Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР

СМИ сообщили о сближении российского Су-27 с самолетом ВМС США над Балтикой