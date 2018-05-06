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Турция «пригрозила» США из-за С-400
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Турция «пригрозила» США из-за С-400 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Турция примет ответные меры против США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
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Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.
Кроме того, группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.
"На следующей неделе я поеду с визитом в США. Речь пойдет о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдет, то они (США) получат от Турции соответствующий ответ", — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.
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