На Параде Победы Россия похвастается сверхбыстрыми ракетами

Несмотря на первое за последние 20 лет сокращение военного бюджета, на Параде Победы, который состоится на следующей неделе, Россия похвалится новым легким танком дистанционного управления и новым гиперзвуковым оружием.

В День Победы над Красной площадью пролетят два МИГа-31, вооруженных ракетами «Кинжал» — чья скорость в несколько раз превышает скорость звука, что делает их неуязвимыми для противоракетной обороны противника.

В это же самое время по брусчатке Красной площади прогромыхает робот-танк Уран-9, рассчитанный на проведение разведывательных операций и поддержку личного состава при боевых действиях. Боевой робот может быть оснащен противотанковым вооружением и ракетами «Стрела» класса «земля-воздух».

Десятитонный танк развивает скорость до 22 миль в час (35 км/ч, — прим. перев.) и оснащен командным пунктом, откуда можно управлять целым рядом машин в радиусе до 7.5 миль (12 километров). Базовая модификация укомплектована 30-миллиметровой пушкой и пулеметом, но может быть также оборудована огнеметами. Благодаря компактным размерам и маневренности робот-танк рассчитан на ведение боев в городских условиях, где стандарные танки продемонстрировали свою уязвимость.

На параде 9 мая в честь годовщины окончания Второй мировой войны в 1945 году также будет продемонстрирован Су-57, истребитель-невидимка пятого поколения. В феврале этого года несколько единиц этого боевого самолета были задействованы в сирийском конфликте, который Россия уже несколько лет использует в качестве полигона для новых вооружений, начав бомбардировки в поддержку режима в 2015 году. Ожидается, что самолет поступит на вооружение в этом году.

В своем мартовском обращении к парламенту президент Путин похвастался ширящимся арсеналом «грозного» супероружия, якобы неуязвимого для западной обороны. Он особо отметил «Кинжал», назвав его не имеющей аналогов управляемой ракетой высокой точности, способной развивать скорость, превышающую Мах 5.

Путин отметил, что Россия остается крупнейшей ядерной сверхдержавой. «Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявил Путин в своем обращении. Парад празднует победу над нацизмом и проводится в честь ветеранов, но по сути своей выродился при Путине в инструмент для демонстрации силы. В понедельник состоится инаугурация Путина на четвертый президентский срок.

По центральным улицам Москвы на радость толпе прокатятся колонны боевой техники, включая танки и межконтинентальные баллистические ракеты.

В прошлом году замедление темпов экономического роста, вызванное падением цен на нефть и западными санкциями, заставило Россию сократить военный бюджет, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира. В то время как мировые военные расходы выросли на 1% до 1,7 триллиона долларов, военный бюджет России в реальном выражении сократился на 20% до 66.3 миллиардов долларов — впервые после финансового кризиса 1998 года.

Комментарии читателей

Born to Bougie: Как бы нам донести до русских, что Запад на их страну никак не претендует и что их военные траты бессмысленны? Если внести раскол среди путинских дружков и надавить на них финансово, они быстренько очухаются!

Майк Хенниган (Mike Hennigan): У России, как и у США , внушительный, ни с кем не сравнимый военный потенциал как для нападения, так и для защиты. Выставлять его на смех глупо, а вот объективное изучение вопроса позволило бы вести дискуссию более предметно.

Иными словами, разразись в Европе война с применением обычных вооружений, им бы не было бы равных. Никто не захочет будить спящего медведя.

Alien Looking Down (в ответ Майку Хеннигану): Ну, хорошо, вот Россия покорила Европу, мы все оказались бессильны и все такое. А дальше чего? Как русским удастся оккупировать целый континент и держать в повиновении полмиллиарда людей, гораздо более изобретательных, чем они сами? А США, что, будут сидеть сложа руки? Ведь российская армия надорвется держать под контролем столько стран. А еще прикинь, какое повсюду поднимется сопротивление.

Нет, Путин хоть и любит попозировать, он прекрасно знает, что медведя запросто забьют, сунься он не в свое дело.

TommyCovi (в ответ Майку Хеннигану): В отношении традиционных сил Россию можно не бояться. Это совсем не значит, что они не в состоянии причинить значительный ущерб, но они прекрасно отдают себе отчет в том, что обычную войну против Запада им не выиграть, поэтому даже пытаться не станут.

Опасно то, что у них есть ядерное оружие и средства его доставки, а Путин — «плохиш», которому ничего не стоит пустить его в ход (хотя ему бы явно этого не хотелось).

Дэвид (David): Ладно, русские научились управлять маленьким танкороботом на расстоянии 7.5 миль. А вот США могут со своей территории управлять роботами на Марсе и самолетами над Афганистаном

Гелиос (Helios): У всех этих систем есть уязвимые моменты. Я уверен, что в НАТО о них хорошо осведомлены или, по крайней мере, работают над этим. Такими темпами Россия скоро снова обанкротится — как уже бывало раньше, когда они пытались угнаться за рейгановской программой «Звездных воин».

Ричард Райан (Richard Ryan): Ну-ну. Русские только и могут, что языком молотить. Сплошь старье: списанная техника и устарелые идеи. США тратит на армию по 700 миллиардов в год и крепнет. Россия — по 60 и слабеет. Это местечковая странишка, у которой кончаются деньги.

Джон Си (John C.): Кому вообще придет в голову нападать на Россию? Дураков нет. Получается, что все это оружие отнюдь не для обороны.

NDA (в ответ Джону Си): Ну да, их экономика меньше итальянской, кто на такую позарится?