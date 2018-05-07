«Уран-6» показали на видео

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Минобороны опубликовало видео роботизированного комплекса «Уран-6» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: предоставлено ОАО "766 УПТК"
Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности роботизированного саперного комплекса "Уран-6".
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве.
На кадрах ролика продолжительностью 47 секунд, опубликованных министерством, показана работа комплекса в различных условиях.
"Уникальный роботизированный комплекс "Уран-6" будет впервые представлен в парадной колонне вооружения и техники на Красной площади 9 Мая", — говорится в сообщении министерства.
Также добавляется, что "Уран-6" оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Кроме того, двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.
Как пояснили в министерстве, уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву при условии, что оператор управляет им, находясь на расстоянии до одного километра.
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