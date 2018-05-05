SpaceX провела огневые испытания финальной версии ракеты Falcon 9

Инженеры SpaceX осуществили важный шаг на пути к первому запуску ракеты-носителя Falcon 9 Block 5: в пятницу они провели статические огневые тесты. Местом испытания стала стартовая площадка Pad 39A Космического центра Кеннеди. Тесты, при которых были задействованы все девять двигателей Merlin 1D+, расположенные на первой ступени ракеты, длились семь секунд. За это время удалось получить важные данные и доказать готовность ракеты к старту.

Falcon 9 должна вывести на орбиту первый для Бангладеш коммуникационный спутник Bangabandhu-1. Запуск несколько раз переносили. Сейчас дата старта также не определена, однако, вероятно, его вскоре осуществят. Данный космический аппарат произвела французско-итальянская компания Thales Alenia Space . Спутник создали на базе платформы Spacebus-4000B2, масса аппарата — 3500 килограммов. Предполагаемый срок активной работы — 15 лет. Полезной нагрузкой являются 40 транспондеров: 26 относятся к Ku-диапазону и 14 — С-диапазону.

Предстоящий старт уже назвали историческим. Версия Block 5 является заключительным вариантом знаменитой тяжелой ракеты Falcon 9. По словам создателя компании SpaceX Илона Маска, данная модификация получила множество мелких улучшений, которые в сумме чрезвычайно важны. Ранее стало известно, что тягу двигателей Block 5 увеличили на восемь процентов по сравнению с тягой двигателей на ракете Falcon 9 Block 4. Предполагается, что первую ступень финальной версии можно будет запускать десять раз.

Огневые испытания Falcon 9 Block 5 / ©YouTube

Для SpaceX важным является высвобождение ресурсов компании, ранее занятых в модернизации Falcon 9. Окончание разработки Block 5 «заморозит» концепцию ракеты, дав возможность сосредоточиться на других проектах, таких как пилотируемая версия космического корабля «Дракон» или гигантская ракета-носитель Big Falcon Rocket.

Разработанная в недрах SpaceX ракета Falcon 9 стала революционной ракетой-носителем, открывшей эпоху частично многоразовых космических ракет. Специалисты компании произвели множество удачных возвратов первых ступеней Falcon 9 на наземные и морские платформы. Что еще более важно, за спиной SpaceX — успешные запуски первых ступеней, уже использованных по прямому назначению. Конечной целью концепции является существенное удешевление космических запусков.