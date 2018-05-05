В РФ примут на вооружение беспилотник «Иноходец»

В РФ осенью примут на вооружение беспилотник «Иноходец»

ТАСС: последние новости

ВМС США не стали комментировать перехват истребителем РФ своего самолета над Балтикой

Третий малый ракетный корабль проекта "Каракурт" спущен на воду под Петербургом

Nikkei: Япония намерена потратить $55 млрд на создание нового истребителя для своих ВВС