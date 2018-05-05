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В РФ примут на вооружение беспилотник «Иноходец»
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В РФ осенью примут на вооружение беспилотник «Иноходец» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Минобороны РФ планирует осенью принять на вооружение беспилотный летательный аппарат "Иноходец", способный поднять в воздух почти полтонны полезной нагрузки и находиться в полете на протяжении 30 часов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры "О" новой разработке — "Иноходцу". Это уже очень серьезный класс беспилотника для оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 килограммов, он 30 часов может находиться в воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября — октября месяца", — сказал Борисов в интервью телеканалу "Звезда", опубликованному в субботу на сайте канала.
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