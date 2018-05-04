Япония создает новый истребитель

Япония потратит 55 миллиардов долларов на создание нового истребителя

Япония потратит 55 миллиардов долларов на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС. Власти страны намерены осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2, передает ТАСС

Половина этой суммы уйдет на разработку и закупку ста самолетов, другая половина — на обслуживание и вывод из эксплуатации старых истребителей.

Американская корпорация Lockheed Martin предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс". Гибрид сможет сочетать технологии малозаметности F-22 и оборудование F-35.