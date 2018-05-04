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Япония создает новый истребитель
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Япония потратит 55 миллиардов долларов на создание нового истребителя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
Япония потратит 55 миллиардов долларов на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС. Власти страны намерены осуществить в 2030 году замену устаревающих F-2, передает ТАСС.
Половина этой суммы уйдет на разработку и закупку ста самолетов, другая половина — на обслуживание и вывод из эксплуатации старых истребителей.
Американская корпорация Lockheed Martin предложила Японии план создания истребителя с технологией "стелс". Гибрид сможет сочетать технологии малозаметности F-22 и оборудование F-35.
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