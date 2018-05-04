«Антонов» создаст самолет совместно с Турцией

"Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188. Это решение было принято во время международного аэрокосмического салона Eurasia-2018, на котором авиастроительную отрасль Украины представлял ГП "Антонов"", — говорится в сообщении.

Ан-188 — проект военно-транспортного самолета, является модификацией российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 с заменой российских комплектующих на западные, а также с установкой иностранных турбореактивных двигателей вместо винтовентиляторных, разработанных украинским КБ "Прогресс".

Предполагаемая грузоподъемность самолета — до 50 тонн, он должен перевозить до 300 военнослужащих, военную технику и оборудование, а также вертолеты, и садиться на различные аэродромы, в том числе грунтовые с длиной полосы 600-800 метров.