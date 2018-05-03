Ещё
У Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перед крушением Су-30СМ произошло резкое падение тяги двигателя 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Стали известны новые подробности крушения Су-30СМ в Сирии. По данным источника "Коммерсанта" в органах военного управления, перед крушением истребителя произошло резкое падение мощности одного из двигателей. Точные причины произошедшего будут установлены только после подъема бортовых самописцев из воды.
По информации издания, проблемы у самолета начались сразу после взлета. Экипаж в составе двух человек должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря. Перед взлетом истребитель полностью прошел предполетную подготовку.
>> Летчики пытались спасти Су-30СМ
Поднявшись в воздух на высоту 200 м, самолет стал клевать носом. В одном из двигателей произошло резкое падение тяги. Пилоты могли бы катапультироваться, но вместо этого они попытались выровнять машину, чтобы вернуться на авиабазу в Хмеймиме.
Падение произошло при попытке разворота. Самолет рухнул в море, от удара у него оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба члена экипажа погибли.
В Минобороны отвергли возможность внешнего воздействия на самолет. При этом версия с попаданием птицы в двигатель не окончательная: расследование будет проводить специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители производителя Су-30 СМ корпорации «Иркут», службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС.
Предварительной причиной крушения истребителя Су-30СМ в акватории Средиземного моря в Минобороны РФ назвали попадание птицы в двигатель.
Комментарии140
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США85
Российская нефть уходит из Европы122
Путин провел массовые отставки524
Windows сломал компьютеры по всему миру138
Стала известна новая тактика Британии против РФ89
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение