На юге Ливана обнаружили израильский беспилотник, сообщили СМИ

Разведывательное устройство слежения израильского происхождения обнаружено ливанскими военным недалеко от южной границы, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

"Армия обнаружила израильское устройство воздушного наблюдения на окраине поселения Тулин, района Марджаюн", — пишет агентство.

Устройство доставлено на одну из позиций ливанской армии, где будет проведено расследование.

В среду, согласно заявлению армии Ливана , самолеты ВВС Израиля вновь вторглись в воздушное пространство страны, совершив маневры над городом Джезин и населенными пунктами Хасбая и Аркуб.