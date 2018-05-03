Было ли у нацистов «сверхоружие» Фау-3

В печати то и дело появляются сведения о некоем секретном «сверхоружии» Фау-3, которое немцы создавали в конце войны, но не успели завершить. Что это было, и было ли вообще? Высказывались разные предположения: атомная бомба, межконтинентальная баллистическая ракета, крылатая ракета, запускаемая с самолёта-носителя, реактивный бомбардировщик-«невидимка»…

Министр вооружений Германии Альберт Шпеер писал о проекте создания зенитных ракет, бивших на высоту до пятнадцати километров и способных уничтожать американские «летающие крепости», наносившие огромный урон жилым кварталам и военной промышленности Германии. Гитлер не дал средств на осуществление этого проекта, так как хотел не оборонительных, а «наступательных» вооружений, которые бы помогли ему переломить ход войны. Впрочем, нет упоминаний, что данный проект носил название Фау-3. Многие считают, что это обозначение относилось совсем к другому типу оружия.

Сумрачный тевтонский гений

Ещё в Первую мировую войну у немцев проявилось стремление создавать «монстры» во всех видах вооружения. Германские военные рассчитывали таким образом добиться качественного превосходства над своими противниками. У немцев были самые большие дирижабли, самый большой бронеавтомобиль… Даже первый немецкий танк, появившийся весной 1918 года, был самым большим в мире на тот момент — он управлялся экипажем из 18 человек! Но в тяжёлой артиллерии немецкая гигантомания, пожалуй, сослужила им хорошую службу — только с помощью орудий сверхкрупного калибра немцы сумели в августе 1914 года быстро разрушить бельгийские форты.

Ближе к концу Первой мировой войны, когда превосходство Антанты становилось всё ощутимее, германское командование стало возлагать надежды на какое-нибудь сверхмощное оружие, которого нет у противника. Так, летом 1918 года была построена сверхдальнобойная пушка «Колоссаль», из которой немцы повели обстрелы Парижа. Ещё тогда немцы надеялись подобным образом терроризировать и деморализовать гражданское население вражеской страны. Этот неудачный опыт стал первым в серии экспериментов с аналогичным результатом, проведённых в ходе Второй мировой войны.

С технической точки зрения пушка «Колоссаль» представляла собой выдающееся достижение. 210-мм снаряд массой 120 кг, выпускаемый из ствола длиною 34 метра с начальной гиперзвуковой скоростью 2 км/c (6 чисел Маха) под углом 52 градуса к горизонту, достигал высоты 40 км. Там сопротивление разреженного воздуха практически не мешало свободному полёту снаряда, благодаря чему тот пролетал на расстояние 115 км.

Пушка «Колоссаль» могла выпускать в сутки не больше пяти снарядов. Она не оказала никакого влияния на ход военных действий. Но могли ли немцы так просто похоронить идею сверхдальнобойной артиллерии во Второй мировой войне? Ни в коем случае.

Странные находки

Когда в апреле 1945 года американские войска заняли брошенный в спешке немцами артиллерийский полигон Хиллерслебен, то обнаружили там странное сооружение непонятного предназначения. Оно представляло собой стальной цилиндр длиной два с половиной метра, рядом с которым была смонтирована гнутая труба длиной 15 метров.

Впоследствии, когда в руки американцев попали уцелевшие документы Третьего рейха, выяснилось, что это были остатки «вихревой пушки» доктора Циппермейера. Эта пушка предназначалась для уничтожения самолётов. Снаряд (точнее — ракета) состоял из двух частей. В малом цилиндре происходило сгорание взрывчатой смеси. Проходя через большой цилиндр, струя газа закручивалась соплами и, по замыслу изобретателя, должна была создавать мощный турбулентный поток, ориентированный вверх. Любой самолёт, попадая в этот поток, был бы разорван на части. При этом снаряду даже не обязательно было долетать до цели. Несмотря на фантастичность такого проекта, по сравнению с теми же зенитными ракетами, деньги у рейха на освоение этого изобретения нашлись. Доктор Циппермейер предлагал и не менее фантастический проект «звуковой пушки», которая должна была оглушать экипажи вражеских самолётов…

Сверхдальнобойная пушка

В Хиллерслебене проводились и испытания оружия, которое получило кодовое обозначение Фау-3. Оно было предложено главным инженером фирмы «Рёхлинг» Августом Кёндерсом. Фау-3 представляла собой 150-мм пушку с длиной ствола 124 метра. Её главной особенностью было наличие множества (шестидесяти) камор по бокам ствола, где происходило воспламенение дополнительных зарядов, придававших снаряду требуемую гиперзвуковую скорость. Стреловидный оперённый снаряд массой 140 килограммов с зарядом взрывчатого вещества 25 килограммов должен был лететь на расстояние 165 километров.

Таким образом, из Фау-3 можно было с французского побережья Ла-Манша вести обстрел почти всей Южной Англии вплоть до Лондона. Расчётная скорострельность Фау-3 достигала одного выстрела в минуту, что обеспечивало достаточную, по мнению нацистского руководства, плотность стрельбы для того, чтобы вызвать в Англии массовые разрушения, панику и склонить британцев к мирным переговорам. После успешной демонстрации в сентябре 1943 года на полигоне в Миздроу в устье Одера 20-мм модели этой установки Гитлер приказал в спешном порядке построить на берегу Па-де-Кале 50 полноразмерных установок Фау-3.

Как и с ракетами Фау-1 и Фау-2, немцы не успели смонтировать Фау-3 до высадки союзников в Нормандии. При этом союзническое командование принимало контрмеры против возможного применения немцами «сверхоружия». Обнаружив крупные строительные работы на побережье Па-де-Кале, авиация союзников в ночь на 6 июля 1944 года нанесла удар по этим подозрительным объектам с помощью специальных бомб. Установки Фау-3 были выведены из строя, а вскоре союзники заняли все территории, с который немцы могли бы вести сверхдальний артобстрел Лондона.

Тем не менее, немцы осуществили Фау-3 в «облегченном» варианте и обстреливали во время Арденнской операции зимой 1944/45 г. американские войска с расстояния 42 километра.