Американские ВВС провели испытания гравитационной бомбы

ВВС США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61‐12. По словам американских военных, она будет способна устроить «атомный ад». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерала Джека Вайнштейна.

Модернизированные бомбы будут в три раза точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Новая модель сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн. Это примерно в два раза больше, чем у «Толстяка», который был сброшен на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

Эта бомба уникальна благодаря своему хвостовому «оперению», которое позволяет управлять ее падением и повышает точность удара. «Гравитационную» ядерную бомбу B61‐12 «научили» проникать в подземные бункеры «врагов» и центры управления.

Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо

— Джек Вайнштейн.

Ожидается, что первая партия «гравитационных» бомб нового поколения поступит на вооружение к 2020 году.