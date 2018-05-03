Самолеты США подверглись воздействию китайских лазеров

Американские самолеты подверглись воздействию китайских лазеров

Летчики военных самолетов ВВС США с авиабазы в Джибути в Африке подверглись воздействию китайских лазеров, направленных на них с военной базы КНР Госдеп выразил протест Китаю, сообщили СМИ со ссылкой на американских военных представителей.

Согласно документу, попавшему в распоряжение CNN , летчикам было предписано «проявлять осмотрительность при полетах в определенных районах Джибути» в связи с тем, что «на протяжении последних недель было несколько случаев, когда лучи лазеров были нацелены на американские самолеты», передает ТАСС

Так, в одном из случаев члены экипажа транспортника С-130 получили травмы глаз в результате воздействия военных лазеров. Утверждается, что лазеры были направлены с китайской военной базы.

Военные США высказывают озабоченность в связи с воздействием лазеров на американские самолеты, так как это может привести к авариям. Госдеп выразил протест КНР.

Когда эти инциденты произошли, не уточняется.

Американские СМИ еще в 2015 году заявляли, что вооруженные силы Китая получили в распоряжение винтовки с ослепляющим лазером, хотя это нарушает конвенцию ООН об использовании обычного оружия.

В июле 2017 года стало известно о размещении военной базы КНР в Джибути.