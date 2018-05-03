Стальные звери: лучшие танки Второй мировой войны

Появление на поле боя танков изменило весь ход войны. Если раньше все решала пехота и тактический ум командира, то во Второй мировой войне началась настоящая гонка вооружений. К примеру, в начале войны немцы довольно успешно использовали легкий танк T-III, однако уже к 1942 году он полностью исчерпал ресурс для модернизации и стал слишком уязвим для пушек противника. Мы же решили собрать лучшие, по мнению экспертов, танки за всю Вторую мировую войну — а некоторые из этих стальных убийц используются и до сих пор.

Появление на поле боя тяжелого танка «Иосиф Сталин» стало для немцев настоящим сюрпризом. Артиллерия противника не доставляла ему особых неудобств, а модернизированная лобовая броня выдерживала попадание в упор из противотанковой пушки Pak 43. На вооружении ИС-2 стояла 122-мм пушка, без проблем справлявшаяся с главными немецкими козырями: PzKpfw IV Ausf H, PzKpfw.VI Tiger и PzKpfw V Panther боялись встречи со «Сталиным» как огня.

JagdPanther

Немцы не зря прозвали JagdPanther «истребителем танков». Машина по праву считается одной из лучших самоходок Второй мировой войны. Встречу с ее пушкой Pak.43 L/71 (88 мм, 71 калибр) переживал лишь упомянутый выше ИС-2, для прочих машин СССР и союзников JagdPanther была настоящей головной болью.

Надежные и простые в эксплуатации «Шерманы» стали самым массовым американским танком того времени. Огромным плюсом М4 был гироскопический стабилизатор «Вестингхауз», позволявший вести точный огонь на ходу. Однако высокий силуэт делал танк уязвимой целью на поле боя. Кроме того, попадание часто вызывало взрыв боезапаса.

PzKpfw V Знаменитая «Пантера» должна была стать ответом русскому воину Т-34. Вот только довести конструкцию до ума немцы просто не успели: у танка часто слетали гусеницы, а неудачное расположение топливных баков было самым уязвимым его местом. Несмотря на это, в бою PzKpfw V был очень эффективен, и многие эксперты считают именно его лучшим танком Второй мировой войны.

Настоящая легенда, превратившая поле сражения в кровавую бойню. Т-34 был принят на вооружение 19 декабря 1941 года: маневренная и быстрая машина не оставляла противнику никаких шансов. В первые годы войны Т-34 безусловно доминировал на любом поле боя и немцы приложили все усилия для создания ему достойного противника. Однако шансов у Германии было немного, поскольку Т-34 имел большой запас модернизации и быстро подстраивался под изменившиеся условия боя.

PzKpfw.VI Tiger

Одним из наиболее удачных танков Германии стал знаменитый «Тигр», оснащенный мощнейшей пушкой Kwk L56 калибра 88-мм. Толстая лобовая броня делала PzKpfw.VI практически неуязвимым бойцом: американцы уничтожали эти танки только при помощи авиации.

Tiger II Почти в самом конце войны немцы вывели на поле «Королевского тигра» — самый тяжелый и самый бронированный танк того времени. Вооружен он был модифицированным зенитным орудием Flak 37: опытный танкист мог пробить броню толщиной 180 мм на расстоянии в целый километр. Но подготовленных к бою Tiger II с заводов Вермахта вышло немного — в ту пору у немцев просто не оставалось месторождений легирующих металлов и большинство «Королевских тигров» выкатывалось с заводов оснащенными хрупкой броней.