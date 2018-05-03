ТГ-5: как в СССР немец Эдвард Гротте хотел создать сверхтяжелый танк

Серия сверхтяжелых танков, разработанных советскими конструкторами под началом немецкого инженера Эдварда Гротте, так и осталась неосуществимой мечтой — то, что придумывал немец, было слишком дорогим, громоздким и в конечном итоге малофункциональным продуктом в условиях войны.

«Большевик» пытался родить «мышь»

Разработкой сверхтяжелого танка ТГ-5 («Танка Гротте») в начале 30-годов занималось КБ «Большевик», конструкторы которого трудились под началом немецкого немецкого инженера-конструктора Эдварда Гротте. Гротте был приглашенным специалистом. Он успел осуществить конструкторское воплощение среднего танка в деталях до осложнения взаимоотношений СССР с гитлеровской Германией . Впрочем, это обстоятельство не повлияло на перспективы воплощения замысла Гротте в жизнь. Оно в итоге оказалось нулевым.

Согласно исторически исследованиям М. В. Свирина «Броня крепка: История советского танка 1919 — 1937», проектирование сверхтяжелого танка под руководством немца Э. Гротте на ленинградском заводе «Большевик» началось с осени 1931 года. Судя по исследованиям историков советского вооружения, Гротте стремился предложить разнообразные варианты реализации своих смелых замыслов, но ни одна из задумок Гротте так и не осуществилась.

Что он собой представлял

Конструкторское бюро «Большевика» под руководство Э. Гротте разработало проект более чем стотонного свехтяжелого танка «ТГ-5» (Т-42). Для сравнения: самый функциональный средний советский танк Т-34 1940 — 1950-х годов (основной танк РККА в Великую Отечественную войну) имел боевой вес 28,5 — 40 тонн.

По проекту Гротте, эта 15-метровая максимально бронированная махина должна была иметь до пяти башен с более чем десятком разнокалиберных орудий. Четыре корабельных двигателя приводили машину в движение. В проекте танка предусматривалась 300-миллиметровая броневая защита лобовой части и башни (по бокам броня на 50 мм тоньше), мощные двигатели и гидромеханическая трансмиссия. В идеале танк на тройных гусеницах и с гидравлической подвеской смог бы развивать скорость до 60 километров в час. Все это хозяйство предполагалось обслуживать экипажу в 40 человек.

Находки Гротте

Как писал историк, журналист, автор книг по военной технике времен Второй Мировой войны Михаил Борисович Барятинский, помыслы Эдварда Гротте были далеки от реальности — его многобашенный и полуторамиллионный по стоимости танк для массового производства комиссия Управления по механизации и моторизации РККА сочла нецелесообразным. Хотя, считает другой военный историк М. В. Коломиец, некоторые интересные инженерные результаты в процессе работы над проектированием ТГ-5 все же были получены.

В частности, как прогрессивная была отмечена идея устроить в танке командирскую башню, интерес вызвали также и система противовоздушной обороны танка Гротте, принципы механических приводов (электро-сервоприводы).

Хотя проекты танков Э. Гротте так и остались нереализованными, часть его разработок впоследствии использовалась при создании тяжелых танков Т-35, которые принимали участие во Второй Мировой войне.