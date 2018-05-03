В США назвали главные достоинства Су-57

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 не является «барахлом», кроме того, у него есть ряд интересных особенностей, пишет автор The War Zone Тайлер Рогуэй.

Эксперт отмечает, что недостаточное финансирование Россией серийного выпуска Су-57, особенно в свете приостановки Индией участия в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), а также недостаточная реализация в новом истребителе стелс-технологии, все же не означает, что Су-57 не имеет «заслуживающих упоминания качеств и функций».

По мнению Рогуэя, «в какой-то степени Су-57 — это неправильно понятый самолет», а конструкторы «Сухого» выбрали «сбалансированный подход» к реализации в новом истребителе стелс-технологии. Автор полагает, что с этой позиции Су-57 занимает промежуточное положение между американскими Boeing F/A-18E/F Super Hornet (и Boeing F-15SE Silent Eagle) и китайским Chengdu J-20, находясь при этом ближе к первым.

Рогуэй перечисляет и другие особенности Су-57. Во-первых, российский истребитель получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», элементы которой размещены не только на носу самолета, но и по его бокам. Автор отмечает, что такую особенность должен был получить американский Lockheed Martin F-22 Raptor, чего, однако, до сих пор не произошло. Данная технология позволяет, в частности, при определенном положении относительно доплеровского радара противника, сделать Су-57 фактически незаметным.

Достоинством Су-57 Рогуэй посчитал оптико-электронный комплекс 101КС «Атолл», позволяющий контролировать воздушное пространство вокруг самолета в оптическом диапазоне, а также, в частности, отслеживать пуски ракет в ультрафиолетовом диапазоне, и создавать помехи — в инфракрасном. Подобные системы, отмечает эксперт, планировалось реализовать в F-22 Raptor, частично они нашли применение в Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Рогуэй отмечает, что России удалось значительно уменьшить установленную на Су-57 направленную систему противодействия инфракрасным системам наведения, необходимую для увода от цели зенитной ракеты с самонаводящейся боеголовкой. Данная система также является частью комплекса 101КС «Атолл».

Эксперт отмечает, что Су-57 имеет надежное шасси, способное выдержать суровые условия не только российских, но и зарубежных аэродромов. Достоинством российского истребителя Рогуэй считает его оснащение трехмерной системой отклонения вектора тяги, повышающей маневренность истребителя. Автор похвалил и внутрифюзеляжное размещение ракет, предусмотренное конструкцией Су-57, позволяющее за раз перевозить до четырех до шести ракет среднего радиуса действия и, вероятно, меньшее количество более крупных ракет класса «воздух-земля».

Рогуэй заключает, что Су-57 более похож на американский самолет F/A-18E/F Super Hornet, и частично — на F-35 Lightning II, но не на F-22 Raptor. «Мы не знаем точного качества и уровня интеграции датчиков Су-57 и систем миссий, но, по крайней мере на бумаге, Су-57 совсем не "барахло"», — пишет автор.