В США назвали уникальное оружие России

«Ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска, поэтому Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России», — отмечает эксперт.

По его мнению, российская ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват», однако ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (об этом Маджумдар заявлял еще в марте 2018 года).

«Таким образом, в конце концов, "Кинжал" грозное оружие», — заключает аналитик.

«Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.