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На новейшем корабле Британии нашли сто неисправностей
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На новейшем сторожевом корабле ВМС Британии нашли около ста неисправностей 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Фото : 2018 BAE Systems
На новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth обнаружили около ста неисправностей, пишет Daily Express со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Неполадки удалось выявить во время внутренней проверки всего через несколько дней после ввода судна в строй. При этом стоимость одного сторожевика составляет 348 миллионов фунтов (около 30 миллиардов рублей. — Прим. ред.), говорится в статье.
В компании BAE Systems, работавшей над строительством кораблей, рассказали, что проблемы связаны с электросистемами и болтовыми креплениями и отметили, что активно поддерживают королевский флот в их устранении.
"Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждой из них проводится отдельное расследование с целью выяснения их причин и последствий ", — приводит издание заявление официального представителя BAE Systems.
Корабль находится в Портсмуте на ремонте, на который потребуется около двух недель.
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