На новейшем корабле Британии нашли сто неисправностей

На новейшем сторожевом корабле ВМС Британии нашли около ста неисправностей

На новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth обнаружили около ста неисправностей, пишет Daily Express со ссылкой на источники в министерстве обороны

Неполадки удалось выявить во время внутренней проверки всего через несколько дней после ввода судна в строй. При этом стоимость одного сторожевика составляет 348 миллионов фунтов (около 30 миллиардов рублей. — Прим. ред.), говорится в статье.

В компании BAE Systems, работавшей над строительством кораблей, рассказали, что проблемы связаны с электросистемами и болтовыми креплениями и отметили, что активно поддерживают королевский флот в их устранении.

"Это не связанные между собой проблемы, и в настоящее время в отношении каждой из них проводится отдельное расследование с целью выяснения их причин и последствий ", — приводит издание заявление официального представителя BAE Systems.

Корабль находится в Портсмуте на ремонте, на который потребуется около двух недель.