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«Способна устроить атомный ад»: США создают секретную ядерную бомбу
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«Способна устроить атомный ад»: США создают секретную ядерную бомбу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Она сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн
Американские военные чиновники рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, которая должна стать венцом ядерной триады США, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на издание The Sun.
Подчеркивается, что бомба сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн — в два с половиной раза больше, чем у бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в августе 1945 года.
Отмечается, что бомбы класса B были созданы еще в далеком 1963 году. Позднее они получили способность проникать в бункеры и центры управления, расположенные под землей. В настоящее время Соединенные Штаты хотят установить бомбу на истребители пятого поколения F-35.
Сообщается, что бомба 12-ой модификации уникальна своим хвостовым оперением. Оно дает возможность управлять падением бомбы, что повышает точность удара по цели.
По информации телеканала, главной причиной ускорения работ над B-61 стал спуск Россией на воду плавучей атомной станции. Станция повергла в шок американское военное командование. Российскую разработку назвали «плавающим Чернобылем», поскольку она создает огромный риск глобальной катастрофы.
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