«Способна устроить атомный ад»: США создают секретную ядерную бомбу

Она сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн

Американские военные чиновники рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, которая должна стать венцом ядерной триады США , передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на издание The Sun.

Подчеркивается, что бомба сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн — в два с половиной раза больше, чем у бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в августе 1945 года.

Отмечается, что бомбы класса B были созданы еще в далеком 1963 году. Позднее они получили способность проникать в бункеры и центры управления, расположенные под землей. В настоящее время Соединенные Штаты хотят установить бомбу на истребители пятого поколения F-35.

Сообщается, что бомба 12-ой модификации уникальна своим хвостовым оперением. Оно дает возможность управлять падением бомбы, что повышает точность удара по цели.