Ракетный корабль «Шквал» для ВМФ спустят на воду

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Шквал" проекта 22800 для Военно-морского флота России спустят на воду в субботу на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".
"Пятого мая на территории нового судостроительного комплекса ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду второго серийного малого ракетного корабля проекта 22800 "Шквал", — говорится в сообщении завода.
Проект 22800 разработан центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". МРК будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина — около 11 метров, дальность плавания — до 2,5 тысячи миль.
Корабли проекта 22800 оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.
Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 и первый серийный малый ракетный корабль "Тайфун" находятся на воде у достроечной набережной завода "Пелла". Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года.