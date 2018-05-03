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Татарстанец предлагает запуск ракет по цене от $3 до $6 миллионов
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Татарстанец предлагает запуск ракет по цене от $3 до $6 миллионов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
34-летний татарстанец Надир Багавеев — глава компании Bagaveev Corporation, рассказал о технологии печати ракетных двигателей на 3D-принтере. По словам Багавеева, технология создания единой конструкции позволяет снизить затраты и снижает риск ошибок при сборке. О проекте татарстанец рассказал РБК. Пока технология проходит проверку на малых ракетах, но в будущем Багавеев надеется поработать и с большими. Сейчас первый запуск малой ракеты возможен уже через месяц после сборки аппарата. С большими придется ждать до 2-х лет. Однако есть возможность ускорить процесс «за дополнительную плату», говорит Багавеев. Во сколько оценивается срочность, татарстанец пока не говорит. Себестоимость одного запуска ракеты по технологии татарстанской компании составляет не больше $1 миллиона. Цена для заказчика — от $3 до $6 миллионов, говорит Багавеев. Пока реализованы два удачных запуска. В рамках первого была доказана работоспособность двигателя, второй запуск показал исправность систем управления турбонасосом.
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