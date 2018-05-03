Натовские истребители оказались непригодны для войны

Большая часть истребителей "Еврофайтер", которые стоят на вооружении Германии — непригодны для военных операций. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает "Шпигель" . Слабым местом считают системы охлаждения и сенсорные датчики.

По словам специалистов, при больших нагрузках немецкие истребители просто не смогут обнаружить противника в воздухе. Кроме того, ракет хватит на оснащение лишь четырех истребителей. Телеканал "Россия 24" отмечает, что эта ситуация характерна для всего альянса — в порядке лишь десять самолетов из 82-х.