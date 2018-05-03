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НАТО в ужасе от российских истребителей
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НАТО в ужасе от российских истребителей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
Российские истребители Су-27 устрашают НАТО, пишет National Interest.
Как отмечает издание, самыми легендарными советскими летательными аппаратами стали Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Однако самым лучшим автор материала называет Су-27.
По данным журнала, Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому не уступает ему в скорости и вооружении. Российский истребитель был спроектирован для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. За время своего существования самолет приобрел различные модификации для выполнения определенных задач, при этом сохранив универсальность.
Издание подчеркивает, что возможности Су-27 внушительные. Истребитель достигает скорости 2,35 Маха. На боевой машине размещаются до восьми противовоздушных ракет в основном средней или малой дальности или целый комплект бомб и ракет. В руках опытного пилота, пишет журнал, Су-27 может произвести ошеломительный ряд маневров, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе.
Истребитель Су-27 совершил свой первый полет в 1977 году. Самолет сочетал в себе все самые передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым он получил практически безграничный потенциал для модернизации. Сегодня десятки современных модификаций этого истребителя, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран. Несмотря на прошедшие десятилетия, жизненный цикл Су-27 еще далек от завершения.
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили о сближении российского Су-27 с самолетом ВМС США над Балтикой СМИ сообщили о непригодности большинства немецких истребителей Американские СМИ рассказали об "устрашающей" российской подлодке
Комментарии12  Ещё 8 источников 
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