Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО

Российские истребители Су-27 устрашают НАТО , пишет National Interest.

Как отмечает издание, самыми легендарными советскими летательными аппаратами стали Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Однако самым лучшим автор материала называет Су-27.

По данным журнала, Су-27 разрабатывался с учетом возможностей F-15, поэтому не уступает ему в скорости и вооружении. Российский истребитель был спроектирован для завоевания превосходства в воздухе, однако он смог показать гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. За время своего существования самолет приобрел различные модификации для выполнения определенных задач, при этом сохранив универсальность.

Издание подчеркивает, что возможности Су-27 внушительные. Истребитель достигает скорости 2,35 Маха. На боевой машине размещаются до восьми противовоздушных ракет в основном средней или малой дальности или целый комплект бомб и ракет. В руках опытного пилота, пишет журнал, Су-27 может произвести ошеломительный ряд маневров, многие из которых видели посетители авиашоу в России и Европе.

Истребитель Су-27 совершил свой первый полет в 1977 году. Самолет сочетал в себе все самые передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым он получил практически безграничный потенциал для модернизации. Сегодня десятки современных модификаций этого истребителя, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран. Несмотря на прошедшие десятилетия, жизненный цикл Су-27 еще далек от завершения.