В США заявили об испытаниях «гравитационной» бомбы

В США заявили об успешных испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы

ВВС США провели испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.

"Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо", — заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн.

Модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов. По информации издания, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.