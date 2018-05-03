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В США заявили об испытаниях «гравитационной» бомбы
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В США заявили об успешных испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
ВВС США провели испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.
"Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо", — заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерал Джек Вайнштейн.
Модернизированные бомбы будут в пять раз точнее предшественниц — боеприпасов B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.
Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов. По информации издания, новое оружие должно быть совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году.
США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландов. По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.
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