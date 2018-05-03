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США испытали новую ядерную бомбу
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Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

В США испытали новую ядерную «гравитационную» бомбу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
ВВС США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61−12. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Military.com.
Американские военные заявили о 26 инженерных, летных и отладочных испытаний новой бомбы. По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерала Джека Вайнштейна, B61-12 будет в пять раз точнее предшественниц.
Поступить на вооружение бомба должна в 2020 году, разместить ее планируется на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.
>> «Ядерный меч» Трампа: испытания бомб B61-12 США адресовали Пхеньяну
По информации Military.com, новое оружие будет совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.
По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017−2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.
Комментарии161  Ещё 8 источников 
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