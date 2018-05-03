США испытали новую ядерную бомбу

В США испытали новую ядерную «гравитационную» бомбу

ВВС США провели испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61−12. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Military.com.

Американские военные заявили о 26 инженерных, летных и отладочных испытаний новой бомбы. По словам заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, генерала Джека Вайнштейна, B61-12 будет в пять раз точнее предшественниц.

Поступить на вооружение бомба должна в 2020 году, разместить ее планируется на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

По информации Military.com, новое оружие будет совместимо с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

По оценкам Бюджетного управления конгресса за 30 лет (2017−2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.