Броня крепка. Характеристика советского танка ИС-2

Тяжелый танк ИС–2 принят на вооружение 31 октября 1943 года. Он уступает по известности Т–34, но именно эти тяжелые танки успешно противостояли немецким «Тиграм» и сыграли важную роль в освобождении Будапешта и штурме Берлина.

Дополнительные баки

Танк оснащался четырьмя наружными дополнительными топливными баками емкостью 360 л, не связанными с топливной системой двигателя.

При перевозке танка башня поворачивалась назад, и ствол пушки закреплялся в специальном фиксаторе.

Двигатель

ИС-2 оснащался четырехтактным V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем В-2-ИС мощностью 520 л. с. Также в моторно-трансмиссионном отделении устанавливались подогревающие устройства для облегчения пуска двигателя в холодное время года. Крышка моторно-трансмиссионного отделения была сделана съемной, а верхняя кормовая бронеплита могла откидываться на петлях.

Пулеметы

Устанавливались три 7,62-мм пулемета ДТ: неподвижный курсовой, спаренный с орудием и кормовой в шаровой установке на задней части башни. При необходимости их можно было снять и использовать вне танка. С января 1945 года на ИС-2 стали устанавливать крупнокалиберный 12,7-мм зенитный пулемет ДШК.

Командир машины имел литую наблюдательную башенку с толщиной вертикальной брони до 82 мм. Посадка и выход экипажа производились через люки в башне: круглый двухстворчатый люк командирской башенки и круглый одностворчатый люк заряжающего. Корпус также имел днищевой люк для аварийного покидания экипажем танка.

Перископические приборы наблюдения у командира и наводчика.

Сверху на броню крепились ящики с дополнительным оборудованием и инструментами.

Башня

Обтекаемая башня представляла собой броневую отливку сложной геометрической формы, ее борта толщиной 90 мм располагались под углом к вертикали для повышения снарядостойкости. Лобовая часть башни с амбразурой для орудия отливалась отдельно и сваривалась с остальными бронедеталями башни. Маска орудия из гнутой катаной бронеплиты имела три отверстия: для пушки, спаренного с ней пулемета и прицела. Скорость поворота башни ИС-2 составляла до 16° в секунду, то есть на полный оборот башни требовалось 28 с.

Электропривод позволял поворачивать башню при заглушенном двигателе и крене машины до 15°.

Колпак вытяжки пороховых газов.

Орудийный боекомплект

Боекомплект орудия составлял 28 выстрелов раздельного заряжания. Снаряды и метательные заряды к ним укладывались в башне и вдоль обоих бортов боевого отделения.

В состав боекомплекта входили остроголовый бронебойно-трассирующий снаряд; тупоголовый бронебойный снаряд с баллистическим наконечником (разработан в 1944 году, но войска получили его уже к концу войны); осколочно-фугасная пушечная граната.

Пушка Д-25Т имела вертикальные углы наводки от −3 до +20°, при фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки. Выстрел производился посредством электрического или ручного механического спуска. Дальность стрельбы — около 4 км. Скорострельность пушки составляла не более 3 выстрелов в минуту. Такая скорострельность была обусловлена большой массой снаряда (25 кг), раздельным заряжанием и непростыми условиями работы единственного заряжающего.

Механик-водитель наблюдал за обстановкой через щель в лобовой бронеплите, используя смотровой прибор со стеклоблоком. Смотровая щель и прибор снаружи защищались плоским броневым колпаком, приваренным к корпусу танка.

Пушка Д–25Т Создана на основе советской корпусной 122-миллиметровой прицепной пушки А-19 образца 1931/37 годов.

В 1943 году пушка была доработана для установки в танк. Ее оснастили дульным тормозом для смягчения значительной отдачи, более компактными противооткатными устройствами, перенесли на одну сторону органы управления для удобства наводчика в стесненном боевом отделении танка.

Экипаж

Три члена экипажа располагались в башне: слева от орудия были рабочие места наводчика и командира танка, а справа — заряжающего.

Механик-водитель располагался по центру в передней части бронекорпуса танка.

Запасные гусеничные траки и буксировочные крюки.

Лобовое бронирование

Толщина лобовой брони достигала 120 мм. Бывали случаи, когда верхняя лобовая деталь не пробивалась в упор даже из мощнейшей немецкой 88-мм противотанковой пушки Pak 43. Для повышения защищенности и уплотнения компоновки было даже решено отказаться от отдельного люка для механика-водителя.

Компоновка

Как и все другие советские серийные тяжелые и средние танки того времени, ИС-2 имел классическую компоновку. Бронекорпус от носа к корме последовательно делился на отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное отделение. Механик-водитель размещался в отделении управления, три других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню.

Там же располагались орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины.

Подвеска

Индивидуальная торсионная подвеска для каждого из 6 цельнолитых двускатных опорных катков малого диаметра (550 мм) по каждому борту. Напротив каждого опорного катка к бронекорпусу приваривались ограничители хода балансиров подвески. Ведущие колеса со съемными зубчатыми венцами цевочного зацепления располагались сзади, а ленивцы были идентичны опорным каткам. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась тремя малыми цельнолитыми поддерживающими катками по каждому борту. Каждая гусеница состояла из 86 одногребневых траков шириной 650 мм.

СПРАВКА

Скорость по шоссе составляла 36 км/ч. Скорость по пересеченной местности: до 15 км/ч. Запас хода: до 240 км. Танк мог преодолевать подъем крутизной до 36 градусов, стену высотой до метра, ров шириной 2,5 метра и брод глубиной 1,3 метра.

ИС-2 (Объект 240): советский тяжелый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» (официальное название серийных советских тяжелых танков выпуска 1943–1953 г.). Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства. В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944–1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении до 1995 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых послевоенных вооруженных конфликтах.

Максимальная скорость ИС-2 не превышала 36 км/ч, но для тяжелого танка прорыва эта характеристика не являлась определяющей, поскольку основным тактическим применением был бой в одном строю с пехотой, а для развития прорыва предназначались более подвижные Т-34. При той же массе в 46 т советский танк был гораздо сильнее защищен, чем «Пантера», превосходил по этому параметру 55-тонный «Тигр I» и незначительно уступал 68-тонному «Тигру II». Также можно сказать, что мощное вооружение ИС-2 косвенно увеличивало его защищенность, вынуждая танки и САУ противника открывать по ИС-2 огонь с более дальних дистанций по сравнению с боем с любым иным советским танком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Барятинский, военный историк:

— Тяжелые танки ИС-2 при штурме Берлина и других городов, приспособленных к долговременной обороне, использовались в составе штурмовых групп в качестве поддержки. Их мощные орудия хорошо себя зарекомендовали в бою.