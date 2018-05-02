Власти ДНР: украинские силовики обстреляли Горловку из танков и гранатометов

Украинская армия открыла в среду вечером огонь по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки

Вооруженные силы Украины обстреляли из танков поселок Озеряновка по горловскому направлению.

Украинская армия выпустила более 20 танковых снарядов по населенному пункту, пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование Донецкой народной республики.

Кроме того, силовики произвели 30 выстрелов из ручных гранатометов.

«В настоящее время ВСУ ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатометов по населенному пункту Озеряновка на Горловском направлении», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.