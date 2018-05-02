Ещё
Власти ДНР: украинские силовики обстреляли Горловку из танков и гранатометов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти ДНР: украинские силовики обстреляли Горловку из танков и гранатометов 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинская армия открыла в среду вечером огонь по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки.
Вооруженные силы Украины обстреляли из танков поселок Озеряновка по горловскому направлению.
Украинская армия выпустила более 20 танковых снарядов по населенному пункту, пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование Донецкой народной республики.
Кроме того, силовики произвели 30 выстрелов из ручных гранатометов.
«В настоящее время ВСУ ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатометов по населенному пункту Озеряновка на Горловском направлении», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
ТК «Звезда»: последние новости
Frankfurter Allgemeine: в новом рейтинге военных бюджетов удивила Россия СМИ сообщили о «непрофессиональном» сближении российского Су-27 с самолётом США Зачем Турция создаёт собственный перспективный танк
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США255
Мацейчука наказали245
Командир российского самолета умер по пути в Египет54
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»424
Умер легендарный советский певец199
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение