У Германии нашли только четыре боеспособных истребителя

У ВВС Германии осталось всего четыре боеспособных истребителя

Из 128 истребителей Eurofighter ВВС Германии по-настоящему боеспособны только четыре, сообщают немецкие СМИ.

Большая часть этих истребителей в целом непригодна для военных операций, пишет Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Большинство истребителей не допускают к операциям в связи с проблемами системы охлаждения. В статье не уточняется, сколько самолетов столкнулись именно с этой проблемой, однако положительные технические заключения имеют лишь около 10 самолетов, отмечает издание.

Но и эти 10 самолетов не могут выполнять боевые задачи — у немецких ВВС есть проблемы с боеприпасами: не хватает ракет для ведения воздушного боя. Их хватит только для оснащения четырех истребителей.