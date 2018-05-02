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У Германии нашли только четыре боеспособных истребителя
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У ВВС Германии осталось всего четыре боеспособных истребителя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Из 128 истребителей Eurofighter ВВС Германии по-настоящему боеспособны только четыре, сообщают немецкие СМИ.
Большая часть этих истребителей в целом непригодна для военных операций, пишет Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Большинство истребителей не допускают к операциям в связи с проблемами системы охлаждения. В статье не уточняется, сколько самолетов столкнулись именно с этой проблемой, однако положительные технические заключения имеют лишь около 10 самолетов, отмечает издание.
Но и эти 10 самолетов не могут выполнять боевые задачи — у немецких ВВС есть проблемы с боеприпасами: не хватает ракет для ведения воздушного боя. Их хватит только для оснащения четырех истребителей.
1 апреля это же издание сообщало со ссылкой на секретный доклад минобороны Германии, что немецкие самолеты Tornado признаны не соответствующими техническим требованиям Североатлантического альянса — все 93 машины нуждаются в модернизации.
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