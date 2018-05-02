Лучшие автоматы Второй Мировой войны

Автоматами называют два вида стрелкового оружия — пистолеты-пулемёты (ПП) и автоматические винтовки (АВ). Те и другие появились уже в конце Первой мировой войны. Однако их огневая мощь была по достоинству оценена только в годы Второй мировой войны.

Финский «Суоми»

До Второй мировой войны военные всех больших держав презрительно относились к ПП как классу стрелкового оружия. Прорыв в этом отношении был сделан малой страной — Финляндией . Во время Зимней войны 1939/40 г. финские войска нанесли чудовищные потери Красной армии благодаря 9-мм автоматам «Суоми» образца 1931 года.

«Суоми», созданный конструктором Лахти, имел дисковый магазин на 69 патронов и механизм переключения огня между очередями и одиночными выстрелами. Он был весьма устойчив к низким температурам. Успешное применение финнами этого оружия заставило советское руководство пересмотреть своё негативное отношение к пистолетам-пулемётам.

Уже в 1940 году на вооружение РККА был принят ПП Дегтярёва, созданный по образу и подобию «Суоми», с переделкой под стандартный советский 7,62-мм патрон. От прототипа был взят и дисковый магазин, вмещавший на два патрона больше. Трофейные «Суоми» породили целое семейство советских ПП, весьма похожих на оригинал.

Советский ППШ-41 7,62-мм пистолет-пулемёт Шпагина образца 1941 года был дальнейшим развитием ПП Дегтярёва обр. 1940 г. От своего прототипа ППШ унаследовал неудобный дисковый магазин на 71 патрон (в 1944 г. был заменён на коробчатый в 35 патронов). Изготовление ППШ было максимально усовершенствовано и упрощено. Только его ствол требовал тщательной обработки. Все прочие детали изготавливались методом холодной штамповки. ППШ можно было разобрать на детали и собрать вручную, без инструментов — это стало фирменной маркой советского автоматического оружия. ППШ отличали неприхотливость, устойчивость к загрязнению и атмосферным факторам, высокая надёжность.

Простота производства позволила изготовить за годы войны более 6 миллионов ППШ. Он стал самым массовым автоматическим оружием Второй мировой войны.

Немецкий МР-40 Вопреки устоявшемуся мифу, оружейник Хуго Шмайссер не имел отношения к производству самого массового ПП верхмата — 9-мм «Maschinen-Pistole 1940». Он был разработан Генрихом Фольмером.

На близком расстоянии МР-40, благодаря большему калибру, имел более высокую убойную силу, чем ППШ. Его также отличала высокая надёжность в стрельбе. Неудобством был сильный нагрев ствола при стрельбе, из-за чего в бою приходилось пользоваться перчатками (в фильмах нередко видишь, как солдаты якобы держат автомат за коробчатый магазин, что на самом деле запрещено любыми инструкциями). Другим недостатком было отсутствие переключения на одиночные выстрелы.

Вопреки ещё одному мифу, МР-40 вовсе не был основным оружием немецкой пехоты. Им были вооружены только солдаты мотопехотных частей. Не только в СССР, но и во многих других странах, в частности, в Германии , руководство долго не могло изжить предубеждения в отношении автоматического стрелкового оружия. Гитлер считал лучшим оружием пехоты карабин Маузера времён Первой мировой войны. За годы Второй мировой войны заводы Третьего рейха выпустили всего лишь около одного миллиона ПП всех видов.

Английский «Стэн»

9-мм ПП «Стэн», разработанный Шефердом и Терпином в городе Энфилд (отсюда аббревиатура STEN), был принят на вооружение британской армии в конце 1941 года.

Норвегии, Автомат имел складной стальной приклад и поэтому был удобен при транспортировке. Коробчатый магазин на 32 патрона «Парабеллум» был взаимозаменяем с немецким MP-40. Благодаря этим двум качествам его значительно выше, чем английские солдаты, оценили бойцы европейского Сопротивления во Франции, в Италии Польше , Чехословакии, Югославии, куда партии оружия сбрасывались с английских самолётов.

Автомат отличался простотой и дешевизной в изготовлении. Всего было произведено почти 4 миллиона «Стэнов», ставшего одним из самых часто использовавшихся в Европе видов оружия Второй мировой войны. После её окончания он ещё долго находился на вооружении армий разных стран.

Немецкая автоматическая винтовка StG-44 Достоинства ПП (скорострельность) и винтовки (дальность прицельной и убойной стрельбы) была призвана совместить автоматическая винтовка. Однако почти до самого конца Второй мировой войны ни одной из стран не удалось создать удачное массовое оружие такого класса. Ближе всего подошли к этому немцы.

В конце 1944 года на вооружение вермахта была принята 7,92-мм штурмовая винтовка Шмайссера (Sturm-Gewehr-44). Она явилась дальнейшим развитием штурмовых винтовок 1942 и 1943 гг., успешно прошедших войсковые испытания, но не принятых на вооружение. Одной из причин задержки массового производства столь перспективного оружия был всё тот же консерватизм военных штабов, не желавших, в связи с новыми вооружениями, вносить изменения в устоявшиеся штатные расписания армейских подразделений.

Только в 1944 году, когда стало очевидным подавляющее огневое превосходство как советской, так и англо-американской пехоты над немецкой, «лёд тронулся», и StG-44 была запущена в массовое производство. Однако заводы ослабленного Третьего рейха успели выпустить до конца войны только чуть больше 450 тысяч единиц этой АВ. Основным оружием немецкой пехоты она так и не стала.

Долго описывать StG-44 незачем, потому что все её основные характеристики, конструктивные решения и дизайн были воплощены после войны в советском автомате Калашникова образца 1947 года. Основные отличия АК-47 от немецкого прототипа связаны только с калибром патрона: стандартный 7,62-мм советский вместо 7,92-мм немецкого.