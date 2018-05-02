Прекрасное далеко: зачем Россия вновь строит сверхтяжелую ракету-носитель

На сайте госзакупок 4 апреля появилась информация о том, что Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты (СТР) стоимостью 1,6 млрд рублей. Позднее стало известно, что в производстве российской сверхтяжелой ракеты может принять участие и Китай . Однако пока конкретных договоренностей на эту тему нет.

С одной стороны, дополнительное финансирование (и не только) — позволило бы быстрее реализовать проект. Но с другой — в Китае наверняка захотят получить уже существующие российские ракетные технологии, чтобы использовать их в будущем для своего проекта «Чанчжен-9». В итоге, взяв китайцев в проект, российская космическая отрасль сама же вырастит себе конкурента.

Что известно сейчас?

Первые сообщения о том, что Роскосмос хочет создать российскую сверхтяжелую ракету стали появляться еще в августе 2016 года, однако с тех пор никаких подвижек в данном вопросе не было. И лишь 2 февраля 2018 года стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве на космодроме «Восточный» специального комплекса, который будет создан исключительно для ее запуска.

К сожалению, о самой ракете сейчас известно не слишком много: в настоящее время идет первый этап разработки — эскиз планируют завершить к 31 октября 2019 года. После чего начнется самый длительный и сложный этап: опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы. Они будут продолжаться целых 8 лет с 2020 по 2028 год. За этот же период на космодроме «Восточный» построят всю необходимую инфраструктуру. Предположительно через 10 лет — в 2028 году — пройдут первые летные испытания. Что касается грузоподъемности, то планируется, что СТР сможет выводить на околоземную орбиту 90 тонн груза, а на окололунную — 20.

Разумеется, для создания сверхтяжелой ракеты в космос, должна быть определенная «база». Согласно заявлениям директора исследовательского аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, она у нас есть. Он уверяет, что семейство двигателей «РД-170/180/190 по показателям — лучшие в мире». Сейчас они используются в ракете-носителе «Ангара», кроме этого в различных модификациях они поставляются и на американский рынок.

Конкуренты

Стоит понимать, что 90 тонн груза на околоземной орбите — это не так много. Такой грузоподъемности хватит для пилотируемых полетов вокруг Луны, однако для высадки космонавтов на спутник мощности ракеты уже недостаточно. Вполне вероятно, что двигаясь шаг за шагом, мы сможем прийти к тому, чтобы первые россияне смогли «освоить» лунное пространство. Напомню, что для высадки людей на Луну нужна ракета, которая выводит на низкую околоземную орбиту около 130 тонн.

Единственным действующим конкурентом СТР в настоящий момент является Falcon Heavy Илона Маска . В начале февраля американский миллиардер со свойственной ему эксцентричностью запустил в космос ракету Falcon Heavy, «погрузив» в последнюю собственный электромобиль Tesla Roadster и устроив из этого грандиозное голливудское шоу с трансляцией на весь мир.

Сверхтяжелые ракеты

На текущий момент есть только два успешно реализованных проекта. США осуществили Лунную программу с помощью ракеты-носителя «Сатурн-5», запускавшегося в космос 13 раз в период с 1967 по 1973 год. Этот носитель выводил на околоземную орбиту 141 тонну. Создать сверхтяжелые ракеты-носители пытались и в СССР. Известно о двух проектах: H-1/H-1Ф (грузоподъемность 100 тонн), который был закрыт после четырех неудачных стартов. А вот ракету-носитель «Энергия» успешно запустили в космос в 1987 и 1988 годах, но впоследствии проект был закрыт.

Кроме РФ , сверхтяжелые ракеты-носители пытаются создать в США и Китае. Причем в США речь идет сразу о двух проектах, один из которых — Space Launch System (SLS) — разрабатывается NASA , а другой — BFR вышеупомянутой компании SpaceX , принадлежащей Илону Маску. Если в случае с NASA речь идет о том, чтобы отправить ракету-носитель уже в 2019 году, то Илон Маск хочет запустить BFR с грузом на Марс в 2022 году. А в 2024, по мнению миллиардера, состоится первый пилотируемый полет к «красной планете». Безусловно, к последнему многие относятся весьма скептически, однако 10 апреля в своем Instagram Илон Маск показал модуль корпуса для ВFR. Разумеется, с припаркованной рядом Tesla.

Строго говоря о создании сверхтяжелой ракеты говорят еще и в Китае. Первые сведения о ней появились на международном экономическом конгрессе еще в 2013 году. Проект носит название «Чанчжен-9» и разрабатывается Китайской Академией Технологий ракет-носителей. «Чанчжен-9» сможет выводить на околоземную орбиту до 133 тонн грузов. Ни состояние проекта, ни планируемая дата полета до сих пор неизвестна.

Перспективы

Очевидно, что сверхтяжелые ракеты-носители нужны не только для того, чтобы отправлять в космос автомобили. Одним из способов применения таких ракет является изучение космоса. По крайней мере об этом говорит глава Роскосмоса Игорь Комаров : «Задача ей (ракете) поставлена — изучение Солнечной системы, планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства, задача выведения пилотируемых кораблей и автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту и решение других народно-хозяйственных задач».

Существующие «обычные» ракеты не могут послать человека за пределы околоземной орбиты, они могут запускать только зонды. Пилотируемые миссии — одна из целей постройки сверхтяжелых носителей.

Удастся ли России создать сверхтяжелую ракету в срок? Ответить на этот вопрос сложно. Слишком много времени прошло со времени создания предыдущей сверхтяжелой ракеты, знания утеряны, специалисты, в лучшем случае ушли на пенсию. С другой стороны, средства проектирования и разработки улучшились, появились новые материалы, есть опыт создания тяжелой ракеты-носителя «Анагара». Ведь смог же Илон Маск разработать тяжелую ракету чуть ли не с чистого листа. Возможно, России удастся вернуть дух спортивного соревнования в освоении космоса.

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