Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео

Российский истребитель Су-27 сблизился с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. Инцидент попал на видео, которое показал в своем эфире телеканал CNN

Как сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американских ВС, перехват был осуществлен во вторник, 1 мая. Российский истребитель приблизился к американскому самолету и в течение девяти минут держался с ним на расстоянии около 20 футов (приблизительно шести метров).

При этом, как уточнил телеканал, «перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный». В то же время один из собеседников пояснил CNN, что официально ВМС классифицируют подобные инциденты как «безопасные» или «небезопасные», а не «профессиональные» и «непрофессиональные».