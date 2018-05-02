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Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
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Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео 

Lenta.ru 10 минут назад
Российский истребитель Су-27 сблизился с патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтийским морем. Инцидент попал на видео, которое показал в своем эфире телеканал CNN.
Как сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американских ВС, перехват был осуществлен во вторник, 1 мая. Российский истребитель приблизился к американскому самолету и в течение девяти минут держался с ним на расстоянии около 20 футов (приблизительно шести метров).
>> Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
При этом, как уточнил телеканал, «перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный». В то же время один из собеседников пояснил CNN, что официально ВМС классифицируют подобные инциденты как «безопасные» или «небезопасные», а не «профессиональные» и «непрофессиональные».
В Минобороны России данный инцидент пока никак не прокомментировали.
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