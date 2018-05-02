И-16, Т-34 и МИ-1 соорудили из машин в Татарстане

В Татарстане из машин соорудили танк, вертолет и истребитель

Жители Высокой Горы в Татарстане подготовили к параду в честь Дня Победы боевую технику, созданную из старых автомобилей.

Жители Высокой Горы в Татарстане создали копии боевых машин из старых автомобилей. Об этом пишет портал Кazanfirst.

Истребитель И-16, танк Т-34 и вертолет МИ-1, созданные из автомобилей, примут участие 9 мая в праздновании Дня Победы в Высокой Горе. Отмечается, что жители заменили кузов четырехколесным транспортным средствам на выполненный из металлического каркаса новый кузов, обшитый фанерой.

Кроме того, для полной имитации, копии вертолета были подобраны электрические моторы, вращающие на небольшой скорости лопасти. Две недели местные жители потратили на то, чтобы переделать из «Оки» наземный вертолет МИ-1.