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Российская ПВО получила искусственный интеллект
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Российская ПВО получила искусственный интеллект 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Российские Воздушно-космические силы впервые испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Об этом газете «Известия» рассказали в Минобороны.
С принятием на вооружение новой АСУ, войска ПВО смогут реагировать на изменение обстановки в режиме реального времени, минуя этап анализа на командных пунктах — в настоящее время каждая зенитно-ракетная система и радиолокационный комплекс имеют собственные системы управления. Это очень важно при современных скоростях самолетов и высокой плотности воздушных атак.
АСУ-ПВО позволит уменьшить время принятия решения и облегчить распределение целей между средствами поражения.
Соединив воедино все типы систем ПВО и используя сильные стороны каждой, можно будет создать несколько рубежей обороны. Например, совместно использовать ЗРС С-400 «Триумф», эффективно работающие на больших высотах, и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», преимущества которого раскрываются в ближнем бою.
Это позволит эффективно уничтожать самолеты, отражать массированный удар крылатых и баллистических ракет, малоразмерные беспилотники и снаряды реактивных систем залпового огня, резюмирует издание.
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