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США смогли добиться уступок от Ким Чен Ына
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СМИ: Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: KCNA/Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил согласие на проведение проверок ядерных объектов КНДР, сообщил во вторник телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.
Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает телеканал.
"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.
Как сообщает телеканал, отказ КНДР проходить проверки стал камнем преткновения на шестисторонних переговорах в 2008 году.
Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В интервью телеканалу ABC Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен".
>> Кореи помирились
Ранее, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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