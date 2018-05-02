Ещё
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 «непрофессионально» сблизился с американским самолётом Boeing P-8 Poseidon над Балтийским море, передаёт CNN со ссылкой на источники.
Как сообщает телеканал, во время сближения расстояние между самолётами составило порядка 20 футов (приблизительно 6 метров). Подчёркивается, что в таком состоянии самолёты пребывали около девяти минут.
При этом канал отмечает, что сближение не было опасным.
Ранее в Пентагоне заявили, что собираются продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве над Чёрным морем у берегов России.
30 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США.
RT на русском: последние новости
Зачем Турция создаёт собственный перспективный танк СМИ: В России примут на вооружение новую систему управления ПВО Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подлодке
Комментарии59  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР184
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана154
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко30
Украина теряет шанс остановить «Северный поток-2»80
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение