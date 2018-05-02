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Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
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Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-наблюдатель ВМС США P-8​ в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом со ссылкой военные источники сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошел 1 мая. Российский истребитель пролетел примерно в 6 метрах от американского самолета. Сближение, по информации источников CNN, длилось около 9 минут. ​
Собеседники телеканала описали ситуацию, как «безопасную, но непрофессиональную».
При этом представитель ВМС США сообщил, что официально подобные случаи американский флот таким образом не классифицирует. Сближения самолетов, как правило, описываются только как безопасные и небезопасные. ​
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Комментарии243  Ещё 3 источника 
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