Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-наблюдатель ВМС США P-8​ в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом со ссылкой военные источники сообщает телеканал CNN

Инцидент произошел 1 мая. Российский истребитель пролетел примерно в 6 метрах от американского самолета. Сближение, по информации источников CNN, длилось около 9 минут. ​

Собеседники телеканала описали ситуацию, как «безопасную, но непрофессиональную».

При этом представитель ВМС США сообщил, что официально подобные случаи американский флот таким образом не классифицирует. Сближения самолетов, как правило, описываются только как безопасные и небезопасные. ​