США отправили танки в Европу

В Европу из США в рамках ротации операции Atlantic Resolve направляются танки из 1-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Видеозапись, на которой железнодорожный состав перевозит технику, была опубликована в Twitter.

По информации польского портала Defence24, в Европу направляются около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование. На вооружении бригады состоят 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.

О планах перебросить вооружение в Европу сообщалось в январе этого года, пишет Defence24. Кроме того, бригада дислоцировалась в Польше в 2014 году.