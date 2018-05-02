США отправляют в Польшу «Железную лошадь», а на Украину — «Дротики»

США перебрасывают в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду Iron Horse ("Железная лошадь"), входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии из Техаса.

Вновь прибывшее подразделение должно заменить 2-ю бронетанковую бригаду 1-й дивизии пехоты, которая в настоящее время размещена на территории Польши. Об этом сообщает военный польский портал defence24.pl. В составе бригады 3,5-4 тысячи военнослужащих, около 90 единиц танков Abrams M1A2, 140 боевых машин Bradley, самоходные гаубицы и другая техника.

Переброска бригады происходит в рамках операции НАТО Atlantic Resolve. Цель операции — укрепление войск союзников Вашингтона в Европе.

Как предполагается, Iron Horse прибудет в Польшу в течение мая, а уже 3 июня примет участие в двухнедельных маневрах Saber Strike — масштабном мероприятии, в котором участвуют более 22 тысяч военных из 22 стран. В том числе там будут задействованы и многонациональные боевые группы на базе батальонов, размещенные на восточном фланге НАТО.

А накануне Украина получила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента США.

Луганска. В конце прошлого года Киев заявил, что достигнута договоренность о поставках вооруженным силам Украины тридцати пяти пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов. Нет сомнения, что эти комплексы будут отправлены в районы Донецка

Javelin по-английски значит "дротик". Это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Отличительная особенность — нет необходимости все время держать цель в визире прицела. Боевому расчету необходимо лишь найти ее, зафиксировать в прицельном комплексе, передать данные в головку самонаведения "дротика" и пустить ракету, которая уже сама найдет цель и поразит ее.

Как утверждается, Javelin способен, подлетая к танку, самостоятельно менять траекторию и наносить удар в самое уязвимое место — крышу башни — и даже точно в люк. Казалось бы, спасения нет. Но все будет не так радостно.

Как утверждают наши специалисты, успевшие неплохо ознакомиться с реальными возможностями ПТРК Javelin, почти все его превосходство — в тотальной рекламной кампании, которая создала видимость исключительности этого оружия. По имеющейся информации, треть пущенных ракет в цель не попадают, а некоторые падают сразу после пуска. Уберечься от "дротика" не так уж сложно. Дымовая завеса делает танк невидимым для Javelin. Даже старые Т-72, имеющиеся у ополченцев, оснащены комплексами дымовой защиты "Туча". Станция оптико-электронного противодействия "Штора" гарантированно подавляет систему самонаведения американской ракеты.

К минусам американской системы относится и сложность обслуживания. Как уверены знакомые с особенностями ВСУ, украинского солдата с уровнем его нынешнего образования к закомпьютеризированным "дротикам" лучше не подпускать. Не ровен час, по своим пальнет.