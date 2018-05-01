На дежурство в Западной Сибири заступили ЗРС С-400

На боевое дежурство в Западной Сибири заступили новейшие ЗРС С-400

На днях расчеты комплексов «Триумф» вернулись с астраханского полигона Ашулук, где успешно сдали последний экзамен, поразив все заданные цели.

Воздушно-космические силы РФ развернули «зонтик» над Западной Сибирью: на боевое дежурство там заступили новейшие зенитно-ракетные системы С-400.

На днях расчеты комплексов «Триумф» вернулись с астраханского полигона Ашулук, где успешно сдали последний экзамен, поразив все заданные цели. Проверка выдалась нелегкой: мишени имитировали скоростные и маневренные объекты — от вражеских истребителей до крылатых и баллистических ракет.

С-400 «Триумф» создан для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Он способен поражать их на высотах от 30 километров до 5 метров.

Мобильные ракетные установки могут передвигаться по бездорожью, а скорость развертывания ЗРС составляет порядка пяти минут.