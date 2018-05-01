Убойные новинки: топ-5 перспективных российских снайперских винтовок

Еженедельник «Звезда» составил рейтинг самого перспективного снайперского оружия отечественного производства.

Недавно прошла VII Московская конференция по безопасности. Одним из пунктов повестки этого представительного форума была демонстрация новых разработок в области современных вооружений. Внимание участников на этот раз было привлечено, в том числе, к многообразию производимых в России снайперских винтовок. Еженедельник «Звезда» представляет лучшие образцы, разработанные конструкторами нашего оборонно-промышленного комплекса.

ВСВ-338 — убойная новинка от Калашникова

Высокоточная снайперская винтовка под патрон.338 Lapua Magnum, в сокращении ВСВ-338, — разработка концерна «Калашников» . Это образец оружия модульной конструкции, все элементы «навешиваются» на несущий алюминиевый корпус. Такая компоновка позволяет быстро менять элементы оружия, в том числе и ствол, что очень важно для высокоточного оружия, в котором любая погрешность неизбежно отразится на точности стрельбы.

Заявленная дальность стрельбы — 1.500 метров. Цевье ВСВ-338 имеет пазы типа Key-MOD для крепления сошки, антабки для ремня и съемных планок Пикатинни под установку дополнительного оборудования. В верхней части корпуса и цевья выполнена направляющая для установки оптического и механического прицела, а также прибора ночного видения.

Винтовка оснащена складным прикладом с регулируемыми по высоте и в боковом направлении опорой щеки и плечевым упором, а также изменяемой по высоте дополнительной выдвижной стойкой. Все элементы управления сделаны из высокопрочной пластмассы и симметрично расположены на обеих сторонах оружия.

СВЛК-14С — дальнобойный страж

Известная «снайперка» СВЛК-14С была выпущена Конструкторским бюро интегрированных систем (КБИС). Она была разработана специально для сверхдальней стрельбы. Каждый элемент оружия адаптирован к жестким перегрузкам и точно подогнан. Механизмы выполнены из высоколегированной стали с элементами из авиационного алюминия. Установлен матчевый ствол LOBAEV Hummer Barrels из нержавеющей стали. Многослойная ложа изготовлена из углепластика, кевлара и стекловолокна. Винтовка полностью сделана из отечественного сырья. В 2015 году была разработана модификация СВЛК-14М. Основное отличие — магазин на пять патронов.

Заявленная производителем дальность стрельбы — 2.300 метров, однако именно из этой винтовки был произведен рекордный по дальности точный выстрел — на 4.210 метров. Из открытых источников известно, что СВЛК используют в Федеральной службе охраны России и в спецподразделениях Объединенных Арабских Эмиратов

Главный конструктор Владислав Лобаев говорит о своем детище не без гордости: «Если в соревнованиях стреляет моя винтовка, то остальные борются за второе место. Когда такой винтовкой вооружатся спецподразделения в армии или в другой структуре, тогда я буду знать, что мои разработки применяются с успехом. В дальнейшем мы будем разрабатывать комплексы, которые будут стрелять на 3 и 5 тысяч метров. Это дистанции не для рекордов, а для уверенной работы снайпера по конкретным габаритам».

СВЧ — достойная наследница СВД Снайперская винтовка Чукавина — еще одна недавняя разработка концерна «Калашников». В основе СВЧ лежит опытный малогабаритный автомат (МА) Евгения Драгунова — создателя знаменитой СВД.

Новая винтовка собрана по навесной, или гардинной, схеме. Все элементы оружия монтируются на прочную верхнюю шину. Это означает, что все детали могут быть сделаны из более легких материалов, а значит, общий вес оружия снижается. При всем этом принцип работы автоматики взят у проверенной снайперской винтовки Драгунова — СВД. СВЧ разработана под три калибра патронов — 7,62х51, 7,62х54 и.338 LM.

Профессиональные спортсмены уже высоко оценили СВЧ, отметив ее отличную эргономику, мягкую отдачу и многофункциональность. К винтовке присматриваются и в силовых ведомствах страны. Это оружие как для дальнего, так и для ближнего боя.

ВССМ — бесшумный убийца

Винтовка «Винторез» известна каждому военнослужащему нашей армии, да и просто любителю оружия. Отменные характеристики и запоминающийся внешний вид сделали это снайперское оружие популярным как среди бойцов спецподразделений, так и в кругу «форумных воинов». Но далеко не всем известно, что в 2015 году была принята на вооружение новая модификация бесшумной винтовки — винтовка снайперская специальная модернизированная (ВССМ).

Улучшения и дополнения сделаны под девизом «Не ломай то, что не сломано», то есть сам привычный принцип работы этой великолепной винтовки не изменен. ВССМ адаптирована к самым современным требованиям к стрелковому оружию. У нее новый скелетный приклад с подставкой под щеку, планки Пикатинни, новый магазин и сошки. Также были усилены ствол и глушитель, их ресурс работы увеличился в два раза.

ORSIS Т-5000 М — оружие для снайперской элиты

Высокоточная снайперская винтовка, предназначенная как для охоты, так и для боевых действий. Необычное название ORSIS, невольно заставляющее вспомнить о древнеегипетском боге Осирисе, на деле является латинизацией сокращения названия компании-разработчика «Оружейные системы».

Это многозарядная винтовка с продольно-скользящим затвором. Вся конструкция сделана из высококачественной стали. Ствол изготавливается на ЧПУ станке методом однопроходного нарезания резцом. Это на сегодняшний день — наиболее совершенный метод изготовления стволов. Внутренние детали винтовки сделаны из стали марок, предназначенных для изготовления хирургических скальпелей.

Винтовка идеально сбалансирована. Отдача при выстреле идет строго назад, не сбивая прицел. Т-5000 М проходила испытания в составе новейшей российской боевой экипировки военнослужащих «Ратник».

Эта винтовка предназначена для снайперской элиты, «штучных» специалистов сверхдальней стрельбы, стоимость подготовки которых многократно превышает цену самого дорогого стрелкового комплекса.