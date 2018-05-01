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Военные США используют на учениях вертолеты РФ
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Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты Ми-24 и Ми-17 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Корпус морской пехоты США собирается использовать на военных учениях российские вертолеты — либо боевой Ми-24, либо транспортный Ми-17. Машины должны послужить в качестве потенциальных противников, сообщает ведомственное издание Marine Corps Times.
«Ударный вертолет, благодаря своим размерам, функциям, огневой мощи и возможностям маневрирования и защиты, представляет собой уникальную угрозу, создающую реалистичную, несходную и надежную противоборствующую силу», — отмечается в заявлении корпуса.
Пилоты вертолетов будут изображать нанесение ударов по воздушным и наземным целям, а также имитировать разведку. Каждая машина отлетает не более 40 часов, поясняет издание.
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