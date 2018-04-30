Эксперты усомнились в преимуществах переданных Украине «дротиков»

Луганска. В конце прошлого года Киев заявил, что достигнута договоренность о поставках вооруженным силам Украины тридцати пяти пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов. Нет сомнения, что эти комплексы большей частью будут отправлены в районы Донецка

Москва неоднократно предостерегала Киев и его западных союзников от поставок новейших вооружений на Украину. Опыт минувших лет неоднократно подтверждал, что это всегда вело к эскалации конфликта на Юго-Востоке. К нашим предостережениям не прислушались, и украинские военные получили вожделенный Javelin.

Именно их очень жаждали получить наиболее воинственные борцы с Донбассом. Почему-то они уверены, что теперь всей бронетехнике Донецка и Луганска придет конец. «Американское оружие — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии», — написал в прошлом году на своей страничке в Facebook президент Петр Порошенко

Стоит вспомнить недавнюю историю и предположить, что же получил Киев: прививку или опасный вирус?

Когда начались боевые столкновения ополченцев Донецка и Луганска с регулярными частями вооруженных сил Украины, ВСУ проявили себя крайне низко — и с профессиональной, и с моральной точек зрения. Хотя солдат незалежной пафосно именовали «киборгами»

Начались поиски абсолютной защиты от бронетехники «сепаратистов», как называют защитников своей земли в Киеве. Решили, что защитит и спасет «киборгов» только Javelin. Что же это за чудо военной заокеанской техники?

Javelin по-английски значит «дротик». Это переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Отличительная особенность — нет необходимости все время держать цель в визире прицела. Боевому расчету необходимо лишь найти ее, зафиксировать в прицельном комплексе, передать данные в головку самонаведения «дротика» и пустить ракету, которая уже сама найдет цель и поразит ее.

Как утверждается, Javelin способен, подлетая к танку, самостоятельно менять траекторию и наносить удар в самое уязвимое место — крышу башни — и даже точно в люк. Казалось бы, спасения нет. Но на самом деле все будет не так радостно для украинских военных, ставших обладателями американских дорогущих «дротиков».

Как утверждают наши специалисты, успевшие неплохо ознакомиться с реальными возможностями ПТРК Javelin, почти все его превосходство — в тотальной рекламной кампании, которая создала видимость исключительности этого оружия. Между тем, по имеющейся информации, треть пущенных ракет в цель не попадают, а некоторые падают сразу после пуска.

Уберечься от поражения «дротиками» не так уж и сложно. Дымовая завеса делает танк невидимым для Javelin. А даже старые Т-72, имеющиеся у ополченцев, оснащены комплексами дымовой защиты «Туча». Станция оптико-электронного противодействия «Штора» также гарантированно подавляет систему самонаведения американской ракеты.

К минусам американской системы относится и сложность обслуживания, которое должно быть очень тщательным. Как уверены те, кто хорошо знаком с особенностями ВСУ, украинского солдата с уровнем его нынешнего образования к закомпьютеризированным «дротикам» лучше не подпускать. Не ровен час, по своим пальнет. А это делается запросто.

И еще одна немаловажная особенность украинской армии.

В Интернете уже принимают шутливые ставки на то, в какой именно третьей стране скоро появятся украинские «Джавелины», полученные из Америки. Учитывая уровень коррупции киевских властей, такой вариант вполне возможен.

Так что, надеясь на «вакцину», Петр Порошенко скорее всего получил «вирусное оружие», которое подорвет и без того не очень здоровый организм ВСУ, а в итоге поразит авторитет и самого президента.