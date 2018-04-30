Кризис вокруг F-35

Сенате США идет работа в направлении препятствования поставке боевых самолетов F-35 в Турцию . Поскольку это новая ситуация, вчера я сообщил это в виде краткого замечания в конце своей статьи. Но это, конечно, серьезное событие, которое невозможно обойти вниманием.

Я так скажу: до настоящего времени в турецко-американских отношениях было много кризисов, однако этот недавно начавшийся кризис — новая ситуация, которая действительно может привести к устойчивому разрыву отношений между двумя странами. Потому что Турция давно договорилась с Америкой о поставке F-35 и даже начала выплачивать деньги. Речь шла о покупке 116 самолетов. Америка даже согласилась на то, чтобы в Турции находился региональный центр технического обслуживания этих боевых самолетов. Сейчас же с помощью внесенного некоторыми сенаторами предложения предпринимается попытка помешать этой поставке.

Голосование в Сенате

Хотя внесение предложения еще не означает, что оно будет во что бы то ни стало принято в ходе голосования в Сенате, политические обозреватели в Вашингтоне убеждены, что на этот раз, если дело дойдет до стадии голосования, это предложение будет одобрено. В этой связи называются следующие основания.

Во-первых, подготовившие этот проект сенаторы с целью получить поддержку обеих партий выдвинули в качестве основания заключение под стражу в Турции американского священника Брансона (Brunson). Ранее письмо президенту Эрдогану с требованием освободить священника подписали 66 сенаторов от двух партий. Это составляет две трети сената. Поэтому считается, что поддержка внесенного предложения будет высокой.

Во-вторых, в Сенате больше не высказывает своего мнения группа, поддерживавшая Турцию. Раньше, если бы на повестке дня возникло такое предложение, эта группа могла бы убедить других. Но после разного рода событий, произошедших в ходе последнего состоявшегося официального визита Эрдогана в Вашингтон, эту группу перестало быть слышно. И в Сенате Турция в некотором смысле осталась беззащитной.

Что предлагается в проекте?

Этот законопроект, внесенный сенаторами Лэнкфордом (Lankford), Шахином (Shaheen) и Тиллисом (Tillis), состоит из двух страниц, и сейчас у меня в руках его полный текст. На второй странице говорится, что в случае препятствования Сенатом поставкам F-35 в Турцию президент может сделать исключение, то есть обеспечить поставку. Но для этого необходимо выполнение ряда условий. В тексте приводится и их перечень:

• если Турция не делает шагов, которые могут навредить внутренней функциональности НАТО

• не обеспечивает усиления игроков, способных стать врагами в отношении силы, которой располагает НАТО;

• не предпринимает шагов, которые могут подвергнуть риску безопасность стран — членов НАТО;

• не пытается приобрести военное оборудование у стран, против которых США ввели санкции;

• не совершает несправедливое и незаконное задержание американских граждан.

Иными словами, если есть условия, прописанные в этих пунктах, то при принятии решения о препятствовании продаже самолетов в Турцию президент может сделать исключение и разрешить поставку. Словом, главным поводом для обоснования этого предложения послужило прежде всего заключение Турцией под стражу некоторых американских граждан и прежде всего священника Брансона, а также соглашение с Россией о покупке С-400.

Позиция Белого дома

Сейчас все с нетерпением ждут позиции Белого дома и в первую очередь советника по национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton) и госсекретаря Майка Помпео (Mike Pompeo).

Но и их нельзя заподозрить в симпатии к президенту Эрдогану и Турции. И если Трамп не пресечет такое развитие событий, то они тоже едва ли сделают ход, который будет означать: «Стоп».