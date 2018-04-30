Новая попытка запуска первой в Японии частной ракеты отложена до лета

ТОКИО, 30 апреля. / ТАСС /. Вторая попытка запуска первой в Японии ракеты, которую разработала частная компания Interstellar Technologies, была отложена до лета. Об этом сам разработчик объявил в понедельник.

Изначально вторая попытка должна была состояться 28 апреля. За прошедшие три дня разработчик трижды откладывал запуск и в итоге объявил, что запуск вовсе отодвигается на лето этого года. Одна из главных причин — утечка азотного газа из ракеты, которую специалистам не удалось устранить.

В прошлом году первая попытка запустить эту ракету завершилась неудачей — сразу после старта у нее возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего специалисты Interstellar Technologies приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель. Ракета тогда упала в Тихий океан в нескольких десятках километров от города Таики на северном острове Хоккайдо, откуда проходил запуск.

Длина ракеты под названием MOMO составляет 10 м, диаметр 50 см, а вес около 1 т. По плану, она должна была подняться на высоту около 100 км и пролететь в термосфере на протяжении четырех минут.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). За счет этого проекта в Interstellar Technologies надеялись сделать шаг на пути к созданию коммерческого производства компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.