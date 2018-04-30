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Самолёты Севфлота выполнили ледовую разведку в Арктике
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Самолёты Ил-38 Северного флота выполнили ледовую разведку в Арктике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики пролетели в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне.
Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) выполнили плановый полет с целью получения информации о ледовой обстановке в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Лётчики пролетели в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, осуществляя воздушную разведку ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне.
Полеты в арктических районах проходят в плановом режиме в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Выполняя полётное задание, экипажи самолётов совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Перед полётом экипажи прошли штурманскую подготовку в сложной метеорологической обстановке с учетом географического положения.
Особенностями самолетовождения в высоких широтах Арктики являются близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств.
Полёты над Арктикой усложняет нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Во время таких полетов летчики существенно повышают уровень своей летной подготовки.
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