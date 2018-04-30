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Составлен список самых «худших» пистолетов
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Составлен список самых «худших» пистолетов в истории России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: пресс-служба ЗВО
Издание The National Interest назвало пять самых худших пистолетов за всю историю России, при этом отметив, что в стране создавалось и немало отличных видов этого оружия.
Первым в списке худших пистолетов упомянут ОЦ-23 «Дротик», использующий патрон калибра 5,45×18 мм, передает «ИноСМИ». Автор статьи среди минусов этого оружия отметил его тяжесть и слабые результаты на испытаниях, ввиду чего его не приняли на вооружение, несмотря на «умопомрачительный темп стрельбы» (до 1 800 выстрелов в минуту).
Другим неудачным пистолетом назвали револьвер системы Наган образца 1895 года. «Когда его приняли на вооружение, этот револьвер был весьма неплох и не уступал австрийскому Rast-Gasser M1898 и другим европейским образцам», — пишет автор. Главным недостатком нагана он называет «необычайно тугой спуск». Из-за этого, по его мнению, револьвер можно назвать худшим из приводимого списка.
Далее в рейтинге фигурирует пистолет П-96С, адаптированная модель под патрон 9×17 мм для продажи частным охранным предприятиям. По своим тактико-техническим характеристикам П-96С уступал пистолету Макарова под патрон 9×17 мм, из-за чего оказался в коммерческом плане неудачным, и в конце 1990-х годов его производство свернули.
В список попал и пистолет «Стриж» компании «Арсенал», один из новейших российских пистолетов. Автор отмечает, что пластиковая рамка пистолета и его технические характеристики позволяют стрелку быстро вести огонь по цели. У пистолета, по его утверждению, есть несколько очевидных недостатков: ненадежность, слабый удар по капсюлю, трудное извлечение гильзы, «очень тугой» и «нечеткий» спуск.
Последним пистолетом, попавшим в список худших, стал пистолет Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач». С тех пор как это оружие в 2003 году приняли на вооружение в армии и в МВД, у него обнаружилось огромное количество проблем, пишет автор. Самая большая проблема ПЯ в том, что при стрельбе из него часто происходят нарушения подачи патронов и прихваты гильз. Гарантированное количество выстрелов — всего 4 тысячи, что намного меньше любого табельного пистолета НАТО. Также отмечена неудобная конструкция пистолета — неэргономичная рукоятка и слишком широкая мушка, которая отрицательно сказывается на точности стрельбы.
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